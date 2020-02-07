Эксперт объяснил, как санкции США против «Северного потока — 2» ударят по экономике ЕС 

Москва, 7 февраля. В Германии рассчитывают на решительный ответ Вашингтону по «Северному потоку — 2», и дело — не в российских интересах, об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст недавно заявил, что идея США ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2» должна встретить решительный ответ со стороны Германии и Европы. Немецкие средства массовой информации со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, написали, что США уже в феврале или марте могут ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2», если Москва попытается завершить строительство трубопровода. Журналисты рассказали, что целью этих санкций могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

В эфире радио Sputnik Юшков уточнил, что европейские страны обеспокоены угрозами США ввести ограничительные меры против России.

«Их заставляют отказаться от крупнейшего поставщика — Россия занимает в доле потребления газа на европейском рынке больше 36%. Мы 50 лет поставляем газ в Европу и зарекомендовали себя как надежного поставщика. Европейцев беспокоит, что им, во-первых, пытаются навязать одного поставщика вместо другого, во-вторых, заставить покупать американский СПГ по более высоким ценам», — отметил специалист.

Эксперт не сомневается, что санкции США против «Северного потока — 2» ударят по экономике ЕС.