Водолацкий назвал «паспорт РФ возле сердца» главной мечтой мигрантов

Процедура получения российского гражданства будет упрощена, пишет газета «Коммерсант». По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктора Водолацкого, это изменение российского законодательства позволит государству защитить российских мигрантов, которые по разным причинам не могут отказаться от гражданства страны пребывания.

Ссылаясь на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, издание сообщает, что для получения российского гражданства не нужно будет отказываться от уже имеющегося иностранного. Также предлагается исключить необходимость в подтверждении законных источников дохода. Поправки внесут в статьи закона «О гражданстве Российской Федерации».

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в феврале.

«Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», — сообщил Калашников.

Коллега по думскому комитету Леонида Калашникова Виктор Водолацкий в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил необходимость внесения изменений в действующее законодательство.

«Это связано с защитой наших соотечественников, что также прописано в преамбуле пояснительной записки. Сегодня по всему миру сотни тысяч наших соотечественников хотят получить гражданство России. По нашему законодательству, они должны отказаться от того гражданства, которое имеют в стране пребывания. Они там живут и родились. У них там есть неплохая работа. При отказе от гражданства они всего этого лишаются. Во многих странах мира такая норма уже давно отсутствует, а люди имеют по два или три гражданства, и при этом никаких проблем не существует. С учетом выступлений на всемирных конгрессах соотечественников, где постоянно поднимается этот вопрос, на сегодняшний день наш комитет с профильными ведомствами разработал данный законопроект для того, чтобы упростить процедуру получения гражданства нашими соотечественниками — носителями русского языка», — пояснил Водолацкий.

Вполне возможно, как полагает парламентарий, некоторые соотечественники приедут и будут работать в России в сферах высоких технологий и экономики.

«Такие люди существуют, но они не хотят лишаться гражданства той страны, в которой долгие годы живут. Вопрос не в том, что огромный поток наших соотечественников хлынет в Россию, а в том, что они будут защищены, как граждане России, в какой бы стране мира ни находились. У них мечта — мигрантов первой, второй и третьей волны — чтобы возле сердца лежал паспорт гражданина России. Они всегда несут традиции, культуру, обычаи русского человека, и сам бог велел нам эту проблему решить, пойдя им на встречу», — добавил депутат.

Ранее в МВД сообщили, что ежегодный приток мигрантов в Россию составляет более чем 16–17 млн человек. Отмечается, что каждый год на территории РФ находятся примерно 10 миллионов иностранцев, большинство из них — граждане стран СНГ. Кроме того, в ведомстве рассказали, граждане какой страны больше всего хотят получить российское гражданство.