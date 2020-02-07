Финалистка «Х-фактора» лишилась iPhone в московском театре

Москва, 7 февраля. Финалистку проекта «Х-фактор» Таис Логвиненко обокрали в Москве. Девушка уже обратилась в полицию с заявлением.

Певица написала заявление в правоохранительные органы в четверг. В этот день звезда музыкального телепроекта была на спектакле в одном из театров Дорогомиловского района столицы.

После спектакля Логвиненко отправилась к молодому человеку, но своим iPhone для вызова такси не воспользовалась, поскольку до места назначения ее отвезла подруга.

«В последний раз свой телефон потерпевшая видела в районе 20.30 вечера. По ее словам, она как раз спустилась в гардероб театра и собиралась уезжать», — сообщил источник Kp.ru в правоохранительных органах.

В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи. Не исключено, что у девушки украли дорогой телефон в театре.