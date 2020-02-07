Пользователи пожаловались на массовый сбой в работе МТС

Москва, 7 февраля. Пользователи пожаловались на сбои связи российского телекоммуникационного оператора МТС. Эту информацию подтверждает сервис Downdetector.

Сообщения о проблемах со связью стали поступать с утра 7 февраля. Проблемы с МТС наблюдаются у пользователей из Москвы, Воронежа, Брянска, Санкт-Петербурга, Смоленска, в некоторых городах Подмосковья.

По данным Downdetector, у многих пользователей не работает Интернет, смартфоны «не видят» сеть.

Ранее сообщалось, что массовый сбой произошел в работе «Билайна».