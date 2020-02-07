Стоматолог из Киева отказалась лечить русскоязычных пациентов

Киев, 7 февраля. Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что больше не будет лечить пациентов, которые обращаются к ней на русском, а не на украинском языке. Об этом она написала в своем Facebook, но затем удалила пост.

Врач рассказала, что однажды стала свидетелем ссоры в маршрутке — водитель проигнорировал просьбу об остановке, произнесенную на русском языке. После этого она решила провести собственный эксперимент и отказывать в лечении тем пациентам, кто говорит с ней не на «мове».

«Буду делать вид, что не понимаю «языка». Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога», — цитирует ее «Царьград».

Стоматолог, однако, не сообщила, начала ли свой эксперимент и как он продвигается. Тогда как в Сети ее идея вызвала более чем бурную реакцию. Как пишет «Ридус», Козак-Кедич не поддержали даже соотечественники, которые обвинили женщину в неэтичном отношении к пациентам и разжигании национальной вражды.

«Работа врача — людей лечить, неважно, на каком языке с вами будут разговаривать», — подчеркнули интернет-пользователи.

Напомним, руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году, взяло курс на тотальную украинизацию. Например, введены были обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принят закон об образовании, который предусматривает переход учебных заведений на преподавание на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Нападки на русскоязычных граждан не раз приводили к скандалам. Недавно лишился работы водитель, который отказался выключить сериал на русском языке и высадил недовольную пассажирку и ее спутницу.