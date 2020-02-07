Гаспарян призвал психиатров обратить внимание на Гудкова после его слов о Дне Победы

Несостоявшийся депутат Мосгордумы Дмитрий Гудков в очередной раз использовал тему Дня Победы ради личного пиара. Сейчас он предложил амнистировать к 9 мая тех, кто осужден за участие в массовых беспорядках летом 2019-го, а два года назад он же называл «абсурдным» парад Победы, а сам праздник — «лежалым прошлым». По мнению журналиста, политолога, публициста и общественного деятеля Армена Гаспаряна, после таких заявлений Гудковым-младшим должны заинтересоваться психиатры.

В интервью «Эху Москвы» Дмитрий Гудков объяснил, что за проект амнистии к 75-летию Победы был внесен накануне в Мосгордуму группой «независимых» депутатов, и какое отношение к этому документу имеет лично он. По словам Гудкова-младшего, не допущенного к выборам в Мосгордуму из-за подделки подписных листов, он лично участвовал в разработке проекта амнистии и надеется, что документ будет так или иначе принят, поскольку к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также в преддверии каких-то крупных международных событий, проходящих в России, как правило, случается помилование осужденных.

«[Президент РФ Владимир] Путин перед Олимпиадой [осужденного за мошенничество олигарха Михаила] Ходорковского освободил, потом был обмен военнопленными перед различными встречами. То есть, скажем так, людоед пытается скрыть свои людоедские наклонности в преддверии приезда высоких гостей», — высказался Гудков.

По его мнению, День Победы для властей РФ — это якобы лишь повод что-то сделать и кому-то что-то доказать. А в 2018 году тот же Гудков в блоге на сайте того же «Эха Москвы» написал, что «нельзя спустя 73 года праздновать победу над врагом».

«Завтра утром в Москве будет парад Победы. Мероприятие — давайте скажем честно — не объединяющее и даже в чем-то абсурдное. Нельзя спустя 73 года праздновать победу над врагом. Тех врагов, той страны, которую побеждали, давно уже нет, да и по Красной площади поедут совсем не «Катюши»», — писал либеральный оппозиционер 8 мая 2018-го.

Тем самым он накликал на себя шквал возмущения со стороны граждан, для которых День Победы — не «лежалое прошлое» и «победобесие», как выражался Гудков, а святой праздник, по-настоящему объединяющий народ.

«Вы знаете, оценивать заявления Дмитрия Гудкова должны не политические эксперты, а психиатры, — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей Армен Гаспарян. — Без Гудкова-младшего психиатры докторской диссертации не напишут, потому что он представляет собой принципиально новое явление в психиатрической науке. Я вообще не пойму, как с такими мозгами он работал в Государственной думе?»

Гаспарян подчеркнул, что проект амнистии, внесенный в Мосгордуму депутатами «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ, касается участников так называемого «московского дела».

«На амнистию как таковую Гудкову вообще наплевать. Его не волнуют другие осужденные. И это в чистом виде политиканство. Здесь нет никакой гуманистической составляющей. Это повод показать себя. Но мы-то понимаем, в каком свете он себя выставляет. Особенно если учитывать его призыв прекратить отмечать День Победы, потому что праздник, по его мнению, какой-то не такой. Ну если Гудков не хочет отмечать День Победы, пусть не отмечает. Это его право, закрепленное в Конституции РФ. У нас свобода мнений, но таким, как Гудков, свое мнение лучше все-таки держать при себе, чтобы не позориться», — заключил Гаспарян.

Кстати, летом 2019-го против Дня Победы высказался и фигурант «московского дела» Егор Жуков, который тоже стремился в Мосгордуму от команды Гудкова. Осужденный на три года условно за призывы к экстремизму блогер заявил, что «празднование Девятого мая в России не имеет ничего общего с общечеловеческими ценностями».

К сведению москвичей!

Тут кандидат в Мосгордуму про 9 мая вещает.

Знакомьтесь: Егор Жуков, студент ВШЭ, ведущий популярного канала на ютюбе «Блог Жукова». Кандидат от команды Гудкова. Округ 4. Крылатское, Строгино, часть района Кунцево.

Не рефлексируем, распространяем. pic.twitter.com/Eyyvl2wK1M — Юлия Витязева (@Vityzeva) July 7, 2019

Видимо, День Победы стал хайповой темой для либералов, которой они, сами того не ведая, демонстрируют, насколько далеки от народа.