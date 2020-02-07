Лидовской заявил, что США своими санкциями делают хуже только себе

Москва, 7 февраля. Санкционная политика США стала настолько обыденной и предсказуемой, что уже никого не удивляет. Такое мнение выразил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской, комментируя анонсированные Соединенными Штатами новые санкции против России из-за ее сотрудничества с Венесуэлой.

По словам эксперта, весь мир уже понял, что санкции для США стали инструментом недобросовестной конкурентной борьбы, а попытки обосновать санкционное давление с помощью фейков в лояльных СМИ лишь подтверждает эту уверенность.

«Рано или поздно все эти санкции уйдут в прошлое, потому что мир не может существовать в условиях однополярности. Конечно это очередная информационная кампания против России и Венесуэлы, но уже никто не воспринимает это всерьез, это уже набило оскомину», — пояснил Лидовской порталу Nation News.

Для Москвы и российской компании «Роснефть» угроза введения санкций со стороны США тоже не стала откровением. Директор Латиноамериканского центра обратил внимание на то, что РФ уже адаптировалась к американским санкциям. Если кому эти ограничительные меры и наносят ущерб, так это самим США.

Напомним, что ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности Штатов ввести санкции против компании «Роснефть» за то, что она сотрудничает с Венесуэлой. Данная страна находится в американском санкционном списке, поэтому Вашингтон, подменяя собой международное право, запретил всему миру иметь дело с Каракасом. Причиной стало сохранение в Венесуэле неугодного для США режима президента Николаса Мадуро.