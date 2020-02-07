Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату

Москва, 7 февраля. Правоохранители задержали начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова по делу о растрате, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России «Присвоение или растрата». Как сообщили во ФСИН, Емельянова задержали в четверг, написал «Взгляд.ру».

«Управление собственной безопасности ФСИН России осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела», — приводит ТАСС слова представителя службы.

Емельянов начал работать в органах уголовно-исполнительной системы 25 лет назад. В сентябре 2016 года был назначен на должность начальника УФСИН РФ по Республике Северная Осетия, указал RT. До этого он был главным инспектором уголовно-исполнительной системы главной инспекции уголовно-исполнительной системы ФСИН.