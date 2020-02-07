Путин и Лукашенко начали переговоры в Красной поляне

Сочи, 7 февраля. Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Красной поляне в Сочи.

Сначала главы государств побеседуют тет-а-тет. Затем переговоры продолжатся в расширенном составе с участием членов делегаций. Ранее Лукашенко назвал эту встречу «моментом истины». Ожидается, что политики обсудят поставки российских нефти и газа в Белоруссию.

В Минске считают, что РФ должна поставлять их беспошлинно, либо по мировым ценам. Накануне Лукашенко заявил, что Москва «встала в позу» и пытается поставить Белоруссию на колени.

Президент РФ Владимир Путин в конце минувшего года заявил, что по теме поставок энергоносителей в республику решения были приняты в рамках Евразийского экономического союза. К 2024 году должны быть решены вопросы по созданию единых рынков в этой сфере.