Ветеран войны и железной дороги Кужильный рассказал, как из сапера стал начальником поезда

Героя спецпроекта ФАН «Дед Победы» Алексея Кужильного можно назвать ветераном не только Великой Отечественной, но и железной дороги — после войны он проработал железнодорожником 40 лет. Кужильный рассказал корреспондентам ФАН, как из военного сапера-минера он переквалифицировался в осмотрщика вагонов, багажного раздатчика, проводника и даже начальника поезда.

Алексей Николаевич ушел на фронт практически ребенком — в 16 лет, а закончил войну в Москве на Параде Победы 1945 года на Красной площади. Кужильный был среди 200 бойцов особого батальона, которые бросали фашистские штандарты к подножию Мавзолея. Сейчас он живет в Донецкой Народной Республике, в прифронтовом городе Ясиноватая, где ежедневно слышны стрельба и звуки разрывов снарядов. Корреспонденты ФАН навестили его дома и расспросили о войне и послевоенной жизни.

Алексею Кужильному 95 лет, но возраст совершенно не помешал ему прогуляться с нами на вокзал и показать свое место работы вживую.

Железнодорожный узел в Ясиноватой — второй по величине в Европе после Москвы-Товарной. Сейчас здесь затишье, лишь изредка ходят электрички. Вокзал в идеальном состоянии. Просто в голове не укладывается, как это удается в ситуации нестабильности и войны. Чистота фасада поражает: не везде в России лепнина снаружи и внутри станций настолько белая. Это — Донбасс, здесь так принято.

Вокзал смотрит на бескрайний железнодорожный мир: бесчисленные рельсы, замершие поезда — пригородные, дальнего следования, цистерны, товарные вагоны… Что-то из этого великолепия ждет своего часа, что-то, похоже, уже никогда не отправится в путь. Спокойствие обманчиво — рядом передовая фронта. Зыбкость этой пропитанной неповторимым «дорожным» запахом тишины ощущается буквально каждой клеткой тела.

Алексей Николаевич неспешно идет, ловко (в свои 95 лет!) перешагивает через пути и рассказывает…

«Можешь устраиваться на работу, жениться. Но — не курить, не пить»

— Алексей Николаевич, почему оставили армию?

— После Парада служба шла себе и шла. Но вот что случилось… Осенью 1945 года, где-то в октябре месяце, мы пошли в баню — примерно в 22 часа. То есть — ночью, потому что днем гражданское население мылось. А солдаты позже уже.

И вот распарился я в парной, и так получилось, что кашлянул и вижу — мокрота с кровью [признак туберкулеза, — Прим. ФАН]. Старшина подошел, а я сижу, приуныл. Он, харьковчанин, спрашивает — «что, землячок?» Ну, я и рассказал. Говорю — «это уже все…» А он и говорит — «да ничего, ты не волнуйся!»

Отправили меня на рентген. У меня оказалась каверна в легких [кавернозный туберкулез легких, при котором образуются полости] и очаги. Меня сразу положили в госпиталь. Пролежал я там, кажется, десять суток. Написал домой письмо. Мне пришел ответ…

В госпитале — он был в помещении школы, прямо в классах — тогда лежало человек 20. И все читали вслух письма из дома! Ну и я прочитал.

Идет обход… Начальником отделения был майор Сорокин, врач. Дошла до меня очередь, стал расспрашивать. Солдаты, которые там лежали, и говорят: «Ты письмо его почитай, интересное». А письмо было на украинском языке. Я перевел ему. Мать писала, чтобы я просился домой, ведь в больнице нас много, а дома я буду один — за мной будут ухаживать и вылечат.

И вот заседает врачебная тройка. Меня вызвали со всеми документами. Тройка настаивала, чтоб меня отправили месяца на четыре в санаторий в Крым. Мол, подлечусь и вернусь обратно продолжать служить. А майор был против, и настоял, чтобы меня отпустили домой. Комиссовали меня по второй группе. Мне врач сказала: «Ты можешь устраиваться на работу, жениться. Но — не курить, не пить, под сквозняками не обитать!». Я, правда, курил, но потом все же бросил.

Дома я лечился народными средствами: лекарства готовили сами, да и организм молодой. Вот и вылечился! А потом устроился на железную дорогу…

«Хотелось, конечно, быть машинистом»

— Кем вы стали на железной дороге? До этого ведь были сапером-минером. Наверно, пришлось заново всему учиться?

— Когда я поступил на работу на железную дорогу, у меня уже было ограничение по здоровью. Мне, конечно, хотелось быть машинистом, но по состоянию здоровья не получилось. Так я попал в Военизированную охрану железной дороги. Потом меня отсюда, из Ясиноватой, направили в Донецк начальником Штаба гражданской обороны — там у меня был кабинет.

В 1962 году я закончил Ясиноватский железнодорожный техникум. В вагонном депо работал осмотрщиком внутреннего оборудования пассажирских вагонов. А потом — багажным раздатчиком, проводником, и начальником поезда. Награжден знаком «Почетный железнодорожник»!

С железной дороги я и ушел на пенсию. Проработал на железной дороге около 40 лет. При этом никуда не выезжал. Железная дорога стала для меня родной! Всю жизнь здесь проработал! Я ведь только и знал, что военные годы и работу на железной дороге. Ясиноватая — это крупная станция — полностью обеспечивала сортировку подвижного состава во все направления. Сейчас — ну сами видите…

Алексей Кужильный уже 22 года живет в Ясиноватой один. Дети и внуки приезжают каждое воскресенье, но переезжать к ним поближе, в Донецк, он отказывается.

«Спасибо родителям за гены, — смеется наш герой. — За то, что я еще живой и даже не хожу, а, как говорится, бегаю!».

Федеральное агентство новостей желает Алексею Николаевичу крепкого здоровья. Мы надеемся, что ему еще предстоит поездка в Москву — на парад Победы в честь 75-летия разгрома фашизма, в котором он принимал непосредственное участие. Сейчас наше агентство связывается со всеми ответственными ведомствами и общественными организациями, чтобы привлечь внимание к истории ветерана.

Наши обращения уже отправлены в администрацию президента, Минобороны РФ, Госдуму, общественные организации России. Пять лет назад его родственникам не удалось добиться приглашения на главное торжество в честь Победы, и мы хотим, чтобы в этот раз все получилось.