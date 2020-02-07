Виторган откровенно рассказал о жизни после развода с Собчак

Москва, 7 февраля. Известный актер Максим Виторган откровенно признался, что после развода с телеведущей Ксенией Собчак не испытывает недостатка в женском внимании. О своей холостяцкой жизни он рассказал в интервью Алле Довлатовой.

Виторган отметил, что всю жизнь был популярен у представительниц слабого пола, а после расставания с Собчак в нем проснулся интерес к девушкам, которые намного моложе его самого.

«Скажу, что после развода женского внимания ко мне стало больше», — добавил он.

Актер уточнил, что всеми силами пытается молодиться, пусть и безуспешно, на его взгляд.

«Поймал недавно себя на мысли. (…) Хочу пить молодую кровь. Вот так и молодюсь», — констатировал Виторган.

Собчак и Виторган узаконили отношения в 2013 году, спустя время у пары появился сын Платон. Семейную идиллию разрушили слухи о романе журналистки с режиссером Константином Богомоловым. В январе прошлого года Виторган подрался с соперником. Сама же Собчак утверждала, что причиной ее развода с актером стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.

Светская львица вышла замуж за Богомолова, а у Виторгана появилась новая возлюбленная — Нино Нинидзе. Дочь народной артистки Грузии Ии Нинидзе так же, как и мать, снимается в кино и пробует себя на сцене в качестве певицы.

Недавно Богомолов умилил фанатов трогательным снимком — в кадре он нежно обнимает супругу.