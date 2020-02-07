МИД РФ осудил попытки Запада и Украины переписать историю Второй мировой войны

Москва, 7 февраля. МИД РФ обеспокоен попытками США, Канады, Евросоюза и Украины переписать историю Второй мировой войны. Об этом говорится в подготовленном ведомством докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах.

«Особую озабоченность вызывают набирающая обороты на пространстве Европейского союза, в США, Канаде и на Украине кампания по переписыванию истории Второй мировой войны, циничные попытки обеления военных преступников и их пособников», — отмечается в документе.

В ведомстве осудили подобные действия, назвав усилия Запада и некоторых стран Восточной Европы по разрушению исторической памяти «кощунственными».

Замглавы департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев на презентации доклада отметил, что попытки переписать историю привели к тому, что в Европе и США выросло целое поколение, которое не знает правду о «самой страшной войне в истории человечества». Дипломат добавил, что ситуация усугубляется бездействием властей, оправдывающих проявления расизма и нетерпимости.

«Сохранение исторической памяти является одним из наиболее эффективных способов не допустить возрождения чудовищной идеологии нацизма», — заявил Лукьянцев.

Он также подчеркнул, что в попытках переписать историю Второй мировой войны МИД РФ видит прямую угрозу правам человека и демократическим ценностям.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Советский Союз якобы причастен к началу Второй мировой войны, передает Infox.ru. По словам украинского лидера, Польша и польский народ будто бы первыми ощутили «сговор тоталитарных режимов». Кроме того, в речи, посвященной войне, Зеленский говорил о подвигах украинского народа и не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне, сообщает НСН.