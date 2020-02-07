Менеджер Максим рассказала о возможной отмене концертов певицы

Москва, 7 февраля. Менеджер российской певицы Марины Абросимовой, больше известной как Максим, Маргарита Соколова рассказала о возможной отмене концертов исполнительницы из-за состояния здоровья.

По ее словам, на данный момент причин волноваться из-за состояния здоровья артистки нет. При этом есть вероятность, что звезда не будет давать концерты в 2020 году.

Как пишет издание «НьюИнформ» ранее стало известно, что Максим госпитализировали из-за осложнений после дорожно-транспортного происшествия. На данный момент врачи не озвучили конкретный диагноз, однако сообщалось, что у певицы есть проблемы с сосудами головного мозга и ушибы позвоночника.

Ранее сообщалось, что Максим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.

Стоит отметить, что в апреле 2019 года Максим попала в автомобильную аварию, в результате которой получила серьезные травмы. После этого певица проходила длительный курс лечения и реабилитации и была вынуждена прервать концертную деятельность.

Соколова извинилась перед фанатами певицы за отмену предстоящих концертов, а также попросила отнестись с пониманием к данной ситуации. Она призвала уважать решение артистки, отметив, что вопрос здоровья является главным для нее в данный момент.

Ранее друг Максим и основатель Milkmusic studio Сергей Купцов опубликовал в своем Instagram фото, на котором он запечатлен с певицей. При этом артистка выложила эту фотографию и в своих соцсетях. Однако внимательные пользователи Instagram сразу определили, что фото со страницы Максим было обработано в «Фотошопе». Артистка сузила себе щеки и убрала недостатки кожи. Казус стал поводом для шуток в Сети. Подписчики отметили, что друг «подставил» знакомую.