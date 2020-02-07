Украинского консула в Молдавии отстранили от службы после секс-скандала

Кишинев, 7 февраля. Украинского консула в молдавских Бельцах заподозрили в изнасиловании девочки-подростка, дипломата попросили не покидать территорию республики на время следствия.

По данным украинских СМИ, в изнасиловании подозревают Александра Сторожука. Отмечается, что жертвой стала 17-летняя девушка из Сынжерей, проживающая в Бельцах.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что на консула есть заявление об изнасиловании, поступившее в правоохранительные органы от гражданки Молдавии. Правоохранители ведут следствие по заявлению несовершеннолетней девушки.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве Украины, Кишинев требует, чтобы украинский консул не покидал Молдавию, пока идут следственные действия. Более того, после секс-скандала мужчину отстранили от службы.

«Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от выполнения должностных обязанностей», — приводит «СП» сообщение внешнеполитического ведомства.

По данным прессы, в изнасиловании подозревают двух мужчин 37 и 38 лет, украинского консула пока не задержали из-за дипломатического иммунитета, второго подозреваемого «взяли» на 72 часа. Инцидент произошел 4 февраля в Бельцах.