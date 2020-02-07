Турция ждет российскую делегацию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Анкара, 7 февраля. Российская делегация готовится посетить Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Завтра в Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран», — отметил он.

Глава турецкой дипломатии добавил, что Турция готова принять все необходимые меры, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Идлибе.

Отметим, что Турция поддерживает некоторые террористические группировки, которые воюют с сирийской правительственной армией в Идлибе. Ситуация в регионе, который почти полностью контролируют боевики, обострилась после того, как турецкая армия попала под обстрел. В результате четыре турецких военных погибли, 9 получили ранения.

Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях в Идлибе. В Минобороны РФ также опровергли заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в Сирии.

Сирия обвинила Турцию во вторжении и колониализме. Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Анкара нарушила все международные договоренности своей агрессивной политикой. В частности, Аданское соглашение 1999 года, а также договоренности, достигнутые в Нур-Султане и Сочи.