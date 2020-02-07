Российские курильщики рассказали, что поможет им отказаться от вредной привычки

Москва, 7 февраля. Трое из 10 курильщиков заявили, что отказались бы от вредной привычки, если б работодатель предложил деньги. Это подтверждают результаты опроса сервиса Superjob.

В среднем россияне тратят на сигареты 2400 рублей в месяц (2500 рублей тратят мужчины и 2200 рублей — женщины). Граждане с доходом менее 30 000 рублей тратят около 1900 рублей на табачные изделия.

Курильщики с доходом от 80 000 рублей тратят почти 2800 рублей на сигареты. Только в 9% российских компаний используют различные методики для сокращения числа курильщиков. Из них 5% компаний поощряют курильщиков, 3% ввели запрет, 1% компаний сочетают два метода.

Однако 29% россиян признались, что точно бросили бы курить, если б работодатель мотивировал их деньгами. 37% опрошенных отметили, что вероятно бросили бы курить при финансовом поощрении.

18% курильщиков готовы бросить курить при запретах от руководства, 35% согласны отказаться от табачных изделий, если в рабочее время запретят выходить на перекур.

Социологический опрос провели в период с 4 по 7 февраля в 105 населенных пунктах, в нем приняли участие 500 респондентов.

В начале февраля Минздрав России поддержал запрет на курение в ванных комнатах, санузлах, коридорах и на кухне в коммунальных квартирах. В профильном ведомстве полагают, что эта мера поможет защитить некурящих россиян от вреда табачного дыма.