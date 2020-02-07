Соловьев рассказал, как купленный Ходорковским Дудь звал его на интервью

Москва, 7 февраля. Олигарх Михаил Ходорковский пытался использовать видеоблогера Юрия Дудя в качестве нового «кумира молодежи», но этот план не сработал из-за того, что Дудь на самом деле пустышка, считает журналист Владимир Соловьев.

Ведущий добавил, что Дудь звал его на интервью, но он отказал. По мнению Соловьева, блогер бравирует «лидерством мнений для молодежи», но это на самом деле не заслуживает внимания. Помимо этого, как заметил Соловьев, нельзя исключать, что у программы Дудя накрученные просмотры и подписчики.

Помимо этого Соловьев добавил, что если Ходорковский хочет его спросить о чем-либо, то может это сделать это лично, а не через купленного видеоблогера.

«Если Ходорковский хочет меня о чем-то спросить, зачем Дудь?» – цитирует его ФБА «Экономика сегодня».

Журналист добавил, что в качестве нового «кумира молодежи» беглый олигарх и финансируемые им российские псевдолибералы теперь пытаются использовать 21-летнего студента-экстремиста Егора Жукова. Правда, как заметил Соловьев, это продлится недолго.

«Он самовлюбленный. В нем нет обаяния. И в нем видно, что все это пройдет, как только в жизни появится девочка», — пояснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, о связи судимого экс-главы ЮКОСа и блогера Соловьев уже высказывался ранее. В частности, после того, как в ноябре прошлого года Дудь стал лауреатом премии «Профессия — журналист» (ее организатором является признанная в России нежелательной организацией «Открытая Россия», существующий, опять же, на деньги Ходорковского. — Прим. ФАН). В список лауреатов он попал за документальный фильм «Беслан. Помни» в номинации «Видеодокумент».

Соловьев тогда прямо назвал Дудя «проектом Ходорковского». Журналист указал на то, что блогер не имеет ни малейшего представления о том, что происходило в Беслане, а те, кто знает об этой трагедии «не понаслышке», обязательно поймут, в чем ложь блогера.