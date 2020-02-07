Украина создаст национальный центр для формирования исков против России

Киев, 7 февраля. Киев планирует создать так называемый «национальный центр документирования фактов нарушения прав и свобод человека на «временно оккупированных территориях», деятельность которого послужит основой для формирования исков против России и подачи их в международные суды. Рассказала об этом член украинского правительства Оксана Коляда.

Инициировало создание центра так называемое украинское «министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», которое возглавляет Коляда. Это орган исполнительной власти осуществляет реализацию госполитики по вопросам Крыма и республик Донбасса, которые Киев все еще безосновательно считает «своими».

«Мы хотим создать государственный институт, который будет формировать политическую позицию Украины», — объявила Коляда.

По ее словам, центр обобщит данные Украинского Хельсинского союза по правам человека, «Донбасс SOS» и других негосударственных организаций. Инициатива его создания находится на стадии «разработки механизма действия».

Коляда добавила, что власти Украины намереваются создать еще одну организацию — так называемый «Фонд реинтеграции Крыма». Эта структура займется предоставлением грантов на проведение конкурсов, фестивалей и научных исследований тем организациям, которые ранее осуществляли свою деятельность на полуострове.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Его итоги не признали Донецкая и Луганская народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ развернул против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тысяч человек, сообщали в ООН.

Кроме того, жители Крыма объявили о своем желании выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Тогда провели народный референдум, причем в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы Крым стал российским регионом.

Украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан. Полуостров они считают «своей, временно оккупированной территорией», а также голословно обвиняют Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны.

Москва не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.