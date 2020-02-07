Ведущая шоу на YouTube рассмешила Урганта вопросом о сексе с женой

Москва, 7 февраля. Ведущая шоу на YouTube «А поговорить?» Ирина Шихман рассмешила шоумена Ивана Урганта вопросом о сексе.

Шихман, ставшая гостьей программы «Вечерний Ургант», рассказала в студии о тонкостях профессии журналиста, а именно, как разговорить собеседника, как правильно взять интервью.

Когда Ургант спросил у автора «А поговорить?», как поступить, если стесняешь задать гостю какой-то каверзный вопрос, например, о сексе, деньгах или личной жизни. Шихман села напротив ведущего и спросила: «Иван, скажите, пожалуйста, вы занимаетесь сексом с женой?»

Ведущий не выдержал и рассмеялся, а затем задал звезде YouTube вопрос.

«Как это работает? Я, человек, который знает ответ на этот вопрос, задумался, секс ли это? После того, как вы это сделали!» — сказал 41-летний Ургант.

Потом Шихман раскрыла секрет успешного интервью. По ее словам, необходимо соблюдать несколько правил, например, разговор должен длиться более часа. По ее мнению, только после часовой беседы гости начинают раскрываться и выдавать действительно эксклюзивные материалы.

Шоу на YouTube «А поговорить?» вышло два года назад. Раньше Шихман вела его с блогером Марией Вискуновой, позднее вторая ведущая ушла из проекта. Число подписчиков канала превышает 800 тысяч фолловеров.