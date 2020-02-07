Пелагея рассказала новые подробности развода с Телегиным

Москва, 7 февраля. Российская певица Полина Смирнова, больше известная как Пелагея, рассказала, что уже восемь месяцев не живет с бывшим мужем — хоккеистом Иваном Телегиным. Она опубликовала видео в Instagram.

Она заступилась за свою мать — Светлану Ханову, которая оказалась вовлечена в историю с разводом артистки.

33-летняя Пелагея отреагировала на публикуемые в средствах массовой информации слухи, которые возникли на почве ее развода со спортсменом. Она уточнила, что решила прокомментировать ситуацию после того, как журналисты переключили свое внимание на ее близких с просьбой рассказать о расставании пары.

Пелагея подчеркнула, что Ханова не имеет никакого отношения к разладу в отношениях с бывшим мужем. Также артистка призналась, что уже восемь месяцев не живет с Телегиным. Он объяснила, что с хоккеистом они уже давно решили разойтись и сделать это без лишнего шума и публичных ссор.

«Противоречий не было», — отметила Пелагея.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. Напомним, от Ивана Телегина певица родила своего первенца — дочку Таисию, в январе девочке исполнилось три года.

Ранее сообщалось, что Пелагея и Телегин отметили вместе день рождения дочери в центре Москвы. 28 января девочке исполнилось три года. Артистка и спортсмен решили вместе отпраздновать это событие в ресторане в центре столицы. Хоккеист пришел с роскошным букетом