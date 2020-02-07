Политолог Шатров назвал отказ Британии от части санкций против РФ сигналом всему ЕС

Москва, 7 февраля. Решение британского правительства частично снять с России санкции является сигналом для всего ЕС. Об этом в пятницу заявил политолог Игорь Шатров.

По его словам, Великобритания, освободившаяся от уз Евросоюза, показала всем участникам европейского сообщества, чего они лишаются — возможности самостоятельно определять свою политику и действовать в национальных, а не коллективных интересах. Если даже такая крупная и сильная страна, как Великобритания, испытывала дискомфорт от многочисленных ограничений со стороны Брюсселя, то каково приходится европейским странам с более слабой экономикой, рассуждает политолог.

«Этот сигнал в первую очередь должны услышать в Брюсселе, потому что явно он направлен именно туда — Великобритания показывает те преимущества, которые дает самостоятельное ведение экономической политики», — отметил Шатров, выступая в эфире радио Sputnik.

Тем не менее эксперт не ждет полного разворота Лондона в сторону России. Вероятнее всего, Соединенное Королевство сохранит лидирующие позиции в антироссийской повестке. Однако теперь страна сможет выстраивать более прагматичную политику и оптимизировать свои отношения с Москвой, а также с другими государствами. В тех сферах, где поддерживать сотрудничество с РФ будет экономически выгодно, Лондон не станет идти на обострение.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании решило снять часть санкций с России после выхода из Евросоюза. В первую очередь страна собирается снять антидемпинговые пошлины на ряд промышленных и химических товаров.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что решение британского правительство совершенно нормальное и «позитивное для России». Он подчеркнул, что Соединенное Королевство в этом вопросе руководствуется не политическими, а экономическими соображениями.