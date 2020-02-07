Тело 34-летней россиянки обнаружено в квартире в центре Милана

Милан, 7 февраля. Тело 34-летней россиянки обнаружено в ее квартире в центре Милана. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Мертвую женщину нашел ее отец вечером 6 февраля. Мужчина не мог дозвониться до дочери по телефону и выбил дверь квартиры.

На место прибыли полицейские которые увидели россиянку сидящей на стуле. На трупе итальянские правоохранители заметили синяки и ожоги, а лицо женщины было в крови. Предполагается, что россиянка скончалась за день до обнаружения тела.

Сейчас сотрудники генконсульства в Италии выясняют обстоятельства смерти гражданки РФ. По предварительной версии, смерть не носила насильственный характер. Отмечается, что россиянка страдала от депрессии и лечилась от алкогольной зависимости. В полиции сообщили, что несколько месяцев назад у женщины дома произошел небольшой пожар, когда она находилась в сумеречном состоянии сознания.

Отметим, что утром 6 февраля в квартире в итальянском городе Пиоссаско были обнаружены тела 32-летней россиянки и ее 39-летнего супруга, являвшегося гражданином Дании, передает НСН. Полицейских вызвали соседи, услышавшие женские крики. По версии следствия, во время ссоры мужчина нанес жене несколько ударов ножом, сообщает телеканал «360». Полиция предполагает, что после этого мужчина свел счеты с жизнью.