Израиль превратил авиалайнер Cham Wings в «живой щит» для ударов по Сирии

Израильская авиация использовал гражданский авиалайнер в качестве «живого щита» во время авиаударов по Дамаску, заявили в Минобороны РФ. Наземные службы вмешались вовремя и предотвратили трагедию — самолет изменил курс и приземлился на территории авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Смертоносная провокация или циничная тактика?

На борту самолета сирийской авиакомпании Cham Wings находились 172 пассажира. Действия израильской авиации могли привести к трагедии, аналогичной катастрофе под Тегераном, когда приведенные в боевую готовность средства ПВО Ирана сбили Boeing-737 «Международных авиалиний Украины». Израиль поставил под угрозу жизни пассажиров, нанеся ракетный удар в тот момент, когда самолет приближался к зоне обстрела — и в Минобороны РФ уверены, что это не было случайностью.

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские РЛС отчетливо видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска. Соответственно, они не могли не знать о приближении гражданского борта.

«Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС», — заявил Конашенков, выразив сожаление, что «подобные операции израильских стратегов ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей».

Остается открытым вопрос — были ли действия ВВС Израиля целенаправленной провокацией, в результате которой ПВО Сирии должны были сбить гражданский авиалайнер, или циничным тактическим приемом?

Напомним, в 2018 году в аналогичной ситуации погиб самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ. Четверка израильских истребителей использовала его, чтобы «спрятаться» от сирийских ПВО — в результате ракета союзников поразила российский борт.

Ход событий

Системы полетного контроля позволяют восстановить ход событий над Дамаском буквально по минутам. Как сообщил генерал-майор Конашенков, в авиаударе по пригородам Дамаска участвовали четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Они запустили восемь ракет «воздух-земля», не заходя в воздушное пространство Сирии, находясь над территорией южного Ливана.

The only aircraft I'm seeing on the FR24 playback during the attacks [~2320Z , 0120 local] is Cham Wings Airlines 6Q514 /SAW514 which got diverted to LTK #Latakia https://t.co/xCBc5DLfQr pic.twitter.com/To0RnVoxq5 — Aleph ????️ א (@no_itsmyturn) February 7, 2020

Авиалайнер Cham Wings, номер рейса 6Q514, следовал из иракского города Наджаф в международный аэропорт Дамаска. Оповещение о ракетном ударе со стороны Израиля поступило за шесть минут до первых взрывов на земле, когда самолет снизился до 2,5 км и начал заход на посадку. Пилоты немедленно развернули лайнер на 180 градусов и начали набор высоты и скорости. Отойдя на 110 км от аэропорта, борт повернул на север и направился на «Хмеймим».

Ближайшее попадание ВВС Израиля пришлось по южной части вертолетной базы в Мардж аль-Султан — всего в 8 км к северу от международного аэропорта Дамаска. Если бы сирийские диспетчеры не предупредили вовремя пилотов Cham Wings, авиалайнер оказался бы непосредственно в зоне удара — а соответственно, и в зоне работы сирийских ПВО.

Без оглядки на мораль

Специалист по ПРО Олег Пономаренко считает, что в данном случае вполне можно предполагать провокацию со стороны ВВС Израиля — могли рассчитать и точное время, и обстоятельства появления борта. Достоверно утверждать, что Израиль хотел гибели гражданского борта, невозможно — мы не знаем, как готовилась операция.

«Это вопрос к тем, кто планировал эту операцию. Но если представить себя на место планировщика — все будет зависеть от целей и задач и циничности тех, кто ее готовил. К сожалению, приходится признавать, что такие вещи возможны. Не будем называть конкретные организации — но любой военный планировщик обращает внимание на такие вещи, и подобное планирование, конечно, возможно, — собрать информацию [о полетах] несложно, можно даже подстроиться под изменения в графике. Тут важен вопрос тщательности планирования, поступления информации и поставленных задач — вне зависимости от моральной стороны дела», — подчеркнул Пономаренко.

Впрочем, предупредил специалист по ПРО, планировавшие операцию израильские офицеры не обязательно действовали с таким цинизмом.