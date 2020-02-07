Президент РАН предложил внести правки в конституцию для поддержки науки

На пресс-конференции в Москве президент РАН Александр Сергеев заявил о необходимости защиты ученых, прекращении миграции специалистов из провинции в центр и поддержке крупнейших научных проектов, таких как СКИФ и производство одностенных нанотрубок. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Развитие страны на базе науки и технологий особенно важно, особенно на этапе, когда Россия пытается обогнать другие страны. Пространственное развитие страны является национальной идеей, и, даже несмотря на критическое состояние демографической и политической ситуации, мы должны помочь регионам страны ускорить развитие технологий… Губернаторы являются лицами, без которых не будет технологического развития», — заявил Сергеев.

Академик сообщил, что губернаторы в целом понимают необходимость в технологическом развитии своих регионов и готовы поддержать эту идею. Однако для реализации требуются поправки в Конституцию РФ.

Сергеев предлагает внести дополнения в законодательство, которые позволят губернаторам финансировать федеральные научные центры при помощи региональных бюджетов, чтобы помочь губернаторам развивать образовательную сферу в своих регионах.

Сергеев считает, что развитие высшего образования должно быть прописано в национальном проекте. На данный момент в России наблюдается миграция науки из регионов в центр. Несмотря на то, что в 2018 году по указу президента всем ученым была поднята заработная плата, это не спасло регионы от опустошения, поскольку Москва и Петербург предлагают лучшие перспективы.

Также академик заявил, что СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) на сегодняшний день является самым важным научным проектом в России. В феврале 2018 года правительством было принято решение поддержать СКИФ, была составлена документация, в которой было прописано, что нужно построить и какой техникой оснастить объект.

«СКИФ уникален тем, что все оборудование для него будет сделано в России и, если у нас это получится, то к нам будут приезжать из других стран и мы сможем выйти с этими технологиями на мировой рынок», — рассказал Сергеев.

Физик сообщил, что проект нуждается в дополнительном инвестировании в ближайшем времени, иначе он не будет осуществлен. Ранее были приняты экстренные меры для того, чтобы начать проект, был привлечен министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Некоторые институты внесли свое финансирование, но этого не хватило.

Также Сергеев рассказал о новом заводе, который будет изготавливать одностенные нанотрубки. Нанотрубки являются одной из самых востребованных структур. Их используют в медицине, механике и во многих других сферах. Они помогают в создании уникальных материалов для авиации, ракетостроения и новых трубопроводов. Завод будет производить самое большое количество нанотрубок в мире, что в корне решит проблему потребности в этом материале.

Академик отметил, что науке нужно больше полномочий. Все будущие научные проекты станут главным результатом, по которому Россия будет конкурировать с другими странами в науке.

«Главное, что нам удалось найти понимание это в том, что науке нужно давать больше полномочий. Если вникнуть, то полномочия огромные. Академия наук стала теперь тем, с чем считаются все научные учреждения. Слово за нами. Мы будем работать с тем, чтобы это был штаб науки в стране. Мы хотим, чтобы мы через академию наук имели несколько десятков научных проектов и чтобы они финансировались на уровне ведущих стран мира», — отметил Сергеев.

Для опережения других стран в сфере наук этот институт нуждается в огромном финансировании, которое он не может получить в связи со сменой власти в России. Если в ближайшее время такие крупные проекты, как СКИФ, не получат деньги на реализацию, Россия может отстать в развитии науки и проиграть научную гонку, подчеркнул Сергеев.