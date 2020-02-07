Пограничники не пустили на Украину группу российских актеров

Киев, 7 февраля. Украинские пограничники отказали во въезде в страну группе российских актеров, которые ехали на гастроли со спектаклем «Идеальный свидетель». Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В пресс-службе ведомства не назвали имена артистов, которых не пустили на Украину. Размещена, однако, афиша, на которой значатся Игорь Ливанов, Павел Баршак и Елена Корикова.

Как уточнили в Госпогранслужбе, россияне прибыли в один из пунктов пропуска на границе с Молдавией. Никаких причин для недопуска их в страну на гастроли не было. Пограничники, однако, заявили, что двое из группы якобы «нарушили правила въезда в Крым», где снимались в фильме.

«Им отказали во въезде в Украину и проставили запрет въезда в страну сроком на три года», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что спустя несколько часов россияне снова появились на границе, но на этот раз в другом пункте пропуска. Тем, кто уже получил запрет на въезд в страну, выписали штраф.

«Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет», — добавили в Госпогранслужбе.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда украинская сторона запрещает въезд из-за будто бы имевшего место быть «нарушения правил въезда в Крым». Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году, когда его жители не признали государственного переворота в Киеве. Крым вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну известному российскому певцу Валерию Сюткину из-за его позиции по Крыму.