Сирия, 7 февраля. Нападение террористов «Исламского государства»1 в Хомсе. Количество жертв вчерашнего авиаудара ВВС Израиля по Дамаску достигло 23 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары в предместьях Идлиба по укрытиям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали работы по разминированию в Серакибе на юге Идлиба, в Алеппо обменялись ударами с боевиками на юго-западе, потеряли несколько человек ранеными в Хомсе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершили нападение в районе насосной станции Т-3 на КПП сирийской армии на юге Хомса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает к поселку Умм-аль-Кубра на юг Идлиба под натиском сирийской армии.

Провинция Дамаск

Один человек пострадал при взрыве автомобильной бомбе в столице САР - городе Дамаске. Как сообщает РИА Новости, вечером в районе улицы Бин-аль-Валид с помощью самодельной бомбы был взорван автомобиль «Тойота», который спровоцировал пожар. Восемнадцатилетний юноша, который находился близко к заминированной машине получил ожоги и осколочные ранения, с которыми был доставлен в городскую больницу. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв автомобиля.

Количество жертв авиаудара ВВС Израиля по объектам проиранского ополчения на юге Сирии возросло до 23 человек. Напомним, вчера ночью системы противовоздушной обороны обезвредили восемь ракетных снарядов, выпущенных неизвестными со стороны оккупированных Израилем Голанских высот по позициям проиранских сил Корпуса Стражей Исламской революции. Два снаряда приземлились в Даръа – местные источники сообщали о мощных взрывах на юге провинции. Вчера было заявлено о двенадцати пострадавших бойцах КСИР и сирийских военнослужащих. Тель-Авив по-прежнему отрицает причастность к инциденту.

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что в момент ударов в международном аэропорту Дамаска готовился к посадке пассажирский лайнер из Ирана, на борту которого находились 172 пассажира. Благодаря оперативным действиям диспетчеров, рейс удалось вывести из зоны поражения и перенаправить для посадки на базу ВКС РФ «Хмеймим». Представитель Минобороны РФ также отметил, что сирийские пассажирские самолеты видны израильским радиолокационным системам и вероятно, что Израиль пренебрег риском подставить под удар 172 гражданских.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают боевые действия в районе поселком Халса и Калькая на юге Алеппо против джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», о чем сообщает агентство Al Masdar. Как сообщает источник, сирийская армия на рассвете нанесла удары из ракетных установок по опорным пунктам боевиков в районе поселков Андан и Хрейтан. В ходе столкновения САА потеряла несколько человек и единиц боевой техники у города Хан-Туман. Репортер указал, что среди террористов также были жертвы.

Источник также сообщил, что боевики с применением гранатометов и минометов в очередной раз открыли огонь по западным окраинам города Алеппо, на этот раз под удар попали кварталы районов Нубль и аз-Захра, ущерб ограничился материальным.

Провинция Хомс

На востоке Хомса боевики «Исламского государства» совершили вылазку и напали на КПП сирийской армии в районе насосной станции Т-3, о чем сообщает источник в сети Twitter (@GregoryPWaters). Атака террористов была успешно отражена, однако несколько военнослужащих получили ранения в ходе завязавшейся перестрелки. Нападавшие скрылись на пикапах в пустыне Бадия. Отметим, что с прошлого года отмечается рост нападений ИГИЛ на правительственные объекты в Хомсе и Дейр-эз-Зоре. Активность террористов связывают с тем, что часть группировки укрывается в пустыне, где множество естественных пещер предоставило боевикам возможность успешно укрываться от рейдов САА. Часть группировки также может скрываться в демилитаризованной зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф» на юге Сирии. Ранее поступали сведения, что у базы могут укрываться террористы ИГИЛ, которых американцы вывели из Ракки и с восточного берега Евфрата.

Другой источник в сети Twitter (@HadiS9876) сообщил о взрыве в районе нефтеперерабатывающего завода к востоку от станции. Ответственность за него также возлагают на террористов из состава «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Как передает Al Masdar, город Серакиб окончательно перешел под контроль сирийской армии. По данным военных аналитиков, Серакиб последний и самый важный город провинции, имеет стратегическое преимущество, также, как и освобожденные армией Хен-Шейхун и Маарет-ан-Нуман, бывшие долгое время оплотами террористов. Серакиб расположен у международной трассы М-5, которая связывает провинции Алеппо и Хама. Взяв его под свой контроль, сирийская армия перерезала пути снабжения альянса «Тахрир аш-Шам». Сообщается, что утром саперы САА начали прочесывать город. Инженерным войскам предстоит зачистить город от мин-ловушек и тайников с боеприпасами, которые альянс бросил при отступлении. После взятия Серакиба, ВВС Сирии и артиллерия САА продолжили наносить точечные удары по окраинам города Идлиб и Умм-аль-Кубра, куда отступили отряды боевиков.

Поступала информация о том, что в результате технической неисправности над Идлибом потерпел крушение самолет-разведчик ВВС Сирии. Позднее появились фото и уточнение из другого источника, что это был беспилотник, как передает агентство Within Syria.

1 Организация запрещена на территории РФ.