Актер Ливанов назвал запрет въезда на Украину «следствием политики разъединения с Россией»

Москва, 7 февраля. Известный советский и российский актер театра и кино Игорь Ливанов свой «недопуск» на Украину объяснил той упорной политикой, которая проводится в соседнем государстве ради разъединения с Россией.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему украинские пограничники не пустили в страну его, а также Елену Корикову и Павла Баршака.

Ливанов, узнав о теме звонка корреспондента ФАН, тут же начал громко смеяться.

— Игорь Евгеньевич, почему смеетесь?

— Потому что все это смешно. Мне друзья еще говорили: «Куда ты едешь?! Ты глупое существо, которое едет туда».

— Ну, вы же там родились!

— Мало ли, где я родился? Меня не пускают потому, что не пускают.

— Вы, наверное, ранее были в Крыму?

— Нет, не из-за этого. Наверное, у них просто был приказ не пускать (российских актеров). Вот такой приказ поступил им, и они говорят: «Вы нас извините, простите, ничего личного». Вот, собственно, и все.

— То есть решили не пускать не лично вас, а вообще всю группу?

— Да-да, «завернули» всех абсолютно.

— Лично вы сильно расстроились?

— Нет. Наоборот, я принял это... Наверное, так и должно быть. Я получил запрет на въезд на Украину. На три года. Как, в принципе, и все. Хотя нет, Баршак получил (запрет) на пять лет.

— У них есть градация — кому и на сколько запрещать въезд?

— Да, кого пускать больше и лучше, а кого поменьше и хуже (смеется). Я думаю, что это такая политика... У нас полные залы, у нас аншлаги, зрители покупают билеты. Но в следующий раз они уже не будут покупать билеты, потому что российские актеры не приехали.

Это разъединение нас. Это продолжение той политики — именно на разъединение России и Украины. Они в этом русле продолжают работать, к великому сожалению...

Ливанов, Корикова и Баршак должны были 7 февраля выступить в Одессе в спектакле, музыкальной и лирической комедии под названием «Идеальный свидетель». По городу были размещены афиши и люди приобретали билеты.