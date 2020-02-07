Мать-вегетарианка на Ставрополье довела дочь до истощения

Кисловодск, 7 февраля. Уголовное возбудили против женщины-вегетарианки из Кисловодска, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщили в МВД России по Ставропольскому краю.

По данным прокуратуры Кисловодска, мать отказывалась лечить ребенка, когда девочке требовалась экстренная помощь. Она говорила, что ее дочь «просто худенькая».

Суд вынесет решение, останется ли ребенок с матерью или ее лишат родительских прав. Ребенок какое-то время находился в Кисловодской детской больнице, поскольку весил вдвое меньше нормы.

Когда состояние девочки нормализовалось, ее направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее сообщалось, что в Орловской области нашли 11-летнюю девочку, которая не умеет разговаривать и ходит на четвереньках. Она росла в многодетней семье, а мать часто употребляла алкогольные напитки.

Также в Сочи были изъяты два мальчика, которые жили только с отцом. Мужчина часто не кормил детей и избивал. Они были свидетелями его регулярных встреч с друзьями и распития алкогольных напитков.