Анита Цой порадовала поклонников в свой день рождения премьерой киноромана

Москва, 7 февраля. Российская певица Анита Цой презентовала короткометражный кинороман «В голове» в свой день рождения.

На 49-летие звезда решила порадовать поклонников короткометражным автобиографическим проектом, в основе которого личные переживания исполнительницы, о которых она откровенно рассказала впервые.

В центре сюжета история двух абсолютно разных пар. Известная певица живет в роскошных апартаментах с семьей, а начинающий музыкант снимает с девушкой жилье на окраине и работает таксистом, но всех их объединяет музыка.

Цой очень трепетно подошла к киноработе — выбирала только тех актеров, чей образ на сто процентов подходил ей. В клипе снялись Настасья Самбурская, Екатерина Волкова, Маркус Рива и Сергей Комаров. Сама певица тоже засветилась в коротком метре, но ей досталась роль рассказчицы.

«Кинороман «В голове» — большая красивая драматическая история о сохранении внутренней свободы, веры в мечту. О мире, который меняется, когда в голове Музыка. А начинать все с чистого листа никогда не поздно», — говорится в пресс-релизе.

Видео уже опубликовано на странице звезды в YouTube. За пару часов запись посмотрели несколько тысяч интернет-пользователей.

«Это прям полноценный фильм! Анита спасибо вам за ваше творчество! Это выше похвал!» — восхитилась Юлианна Dju.

«Так искренне, честно, прям до мурашек, до внутренней дрожи», — добавила София Тихомирова.