Сирийская армия обнаружила боеприпасы боевиков на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 8 февраля. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили множество оружия и боеприпасов во время военной операции против террористических группировок в деревнях и городах, расположенных в юго-восточной части Идлиба. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам полевого источника, среди изъятого оружия были многочисленные боеприпасы, артиллерийские снаряды, тепловые ракеты, пояса смертников. Кроме того, сирийские военные обнаружили мастерскую по изготовлению ракет с большим запасом токсичных жидких материалов и взрывчатых веществ, используемых при изготовлении ракет «Град», самодельных взрывных устройств и взрывных поясов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Также известно, что среди конфискованного были средние пулеметы, ручные гранаты и автоматическое оружие, часть вооружений имела американское происхождение. Кроме того, бойцы Сирийской арабской армии (САА) отчитались об обнаружении пулеметов ДШК, снарядов РПГ, коммуникационных устройств, приборов ночного видения.

Стоит отметить, что компетентные органы САР в сотрудничестве с местными военными подразделениями продолжают прочесывать деревни и города в окрестностях Идлиба после освобождения их от терроризма. Основная цель операции — ликвидация оставленного после боевиков оружия, боеприпасов и мин-ловушек, которые могут быть опасны для мирного населения.

Ранее сообщалось, что во время операций по прочесыванию пунктов Афтрис и Мара был обнаружен склад террористических группировок, в котором располагалась лаборатория по производству токсичных и химических материалов, а также завод по производству взрывных устройств и ракет.

Известно также, что среди мастерских, которые были обнаружены на складе в Идлибе, был большой завод, оснащенный и оборудованный для производства ракет различных калибров.