«Альянс врачей» Навального осуществляет сбор персональных данных с нарушением законов РФ

«Альянс врачей» Анастасии Васильевой осуществляет сбор персональных данных россиян с нарушением законодательства. «Профсоюз» не включен в соответствующий реестр операторов данных Роскомнадзора, а потому работа с информацией носит неправомочный характер.

«Иллюзия законности»

«Профсоюз» Васильевой, созданный под эгидой Алексея Навального, имеет в Сети собственный сайт, через который организация предлагает медицинским работникам направлять им жалобы, обращения и предложения. Также на электронной странице опубликован призыв вступать в «Альянс врачей» с приложенной анкетой. Форма заявки предполагает предоставление персональных данных гражданами РФ: ФИО, телефон, электронная почта, а также адрес и наименование учреждения.

Под анкетой имеется раздел, в котором указана необходимость согласиться с предоставлением персональных данных «Альянсу врачей» для последующей агрегации и обработки. Переход по гиперссылке на оферту действительно подтверждает, что именно «профсоюз» занимается работой со сведениями россиян: опубликованы именование и реквизиты юридического лица.

На первый взгляд сбор персональных данных и обнародованная оферта, содержащая ссылки на статьи Гражданского кодекса, кажутся законными и не вызывают никаких вопросов. Однако на деле это иллюзия, и НКО аккумулирует информацию о россиянах с нарушением ФЗ № 152 от 31.12.2017 «О персональных данных» и требований Роскомнадзора.

Незаконный сбор сведений

Статьи 3 и 22 ФЗ № 152 разъясняют, кто такой «оператор персональных данных», а также устанавливают обязанность оператора по уведомлению уполномоченного государственного органа (РКН) о ведении деятельности по сбору сведений. В свою очередь Роскомнадзор после подачи соответствующего заявления регистрирует физическое или юридическое лицо в соответствующем реестре операторов. Порядок и форма обращения выложены на официальном сайте РКН. Отсутствие регистрации и сведений в реестре делает сбор информации о россиянах незаконным.

В настоящий момент «Альянс врачей» не зарегистрирован в РКН в качестве оператора персональных данных. Это подтверждается отсутствием сведений в реестре. «Профсоюз» невозможно найти ни по именованию юрлица, ни по налоговому номеру.

То есть «Альянс врачей» нарушает законодательство о персональных данных. Отсутствие регистрации актуализирует и другие вопросы, связанные с ФЗ № 152: проводит ли «профсоюз» должным образом систематизацию данных, обработку, выгрузку, обеспечение безопасности и т.д.?

В соответствии со статьей 22.1 ФЗ № 152, ответственным лицом является руководитель организации, либо лицо, назначенное НКО в качестве ответственного. Из сути нормы следует, что обязанность по организации сбора сведений с россиян лежит на Анастасии Васильевой.

Законодательством России предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение законов о персональных данных. На данный момент можно предполагать, что РКН, после соответствующей проверки, может оштрафовать «Альянс врачей» на сумму от 3 000 рублей до 6 миллионов. Все зависит от того, по какой статьей будет привлечена НКО к ответственности – 13.11 или 19.7 КоАП РФ.