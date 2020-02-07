Эксперт Иванов на примере Украины и Франции рассказал, как предотвратить беспорядки в РФ

Москва, 7 февраля. Чтобы не допускать беспорядки в стране, власть должна не только ужесточать наказание для организаторов таких сходок, но и налаживать диалог с народом, считает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

«Нет ничего страшного в том, что народ говорит, не нарушая законов. С другой стороны – плохо, когда конфликт эскалируется и выходит на степень, лишающую стороны коммуникации», — объяснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Иванов напомнил о событиях во Франции, где часть избирателей перестали доверять парламентской системе и стали выходить на улицы. По словам специалиста, этого бы не произошло, если бы правительство с самого начала подумало о причинах, которые вынудили граждан протестовать, а также продумало процедуры, предупреждающие возникновение дальнейших общественных беспорядков. Протесты так называемых «желтых жилетов» продолжаются до сих пор.

При этом Иванов подчеркнул, что только ужесточение законодательства в отношении организаторов митингов и провокаторов не сможет решить проблему не до конца, надо предоставлять возможности, которые позволят власти понять, чего добивается оппозиция. Даже если она не системная и неконструктивная.

Иванов считает, что помимо Франции, примером «как не надо делать» стала Украина.

«Киевские власти, например, уже показали, как не нужно взаимодействовать с обществом и как не надо делать то, что может спровоцировать народное недовольство», — добавил собеседник.

По словам Иванова, отношения власти с активными гражданами можно сравнить с дорогой с двусторонним движением. Чтобы не произошло аварий, все участники дорожного движения должны соблюдать правила.

Специалист добавил, что явный умеренный конфликт даже нужен обществу: так россияне могут осуществлять эффективный гражданский контроль деятельности власти. Поэтому, по его мнению, власти РФ должны предоставлять митингующим определенные возможности для выражения мнения за столом переговоров, так можно избежать незаконных акций, снизить социальные протесты и напряженность.