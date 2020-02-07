Американцы назвали эвакуацию из Китая «ночным кошмаром» и призвали брать пример с России

Вашингтон, 7 февраля. Американское издание Washington Post восхитилось оперативной и организованной эвакуацией россиян из китайского города Ухань, где произошла эпидемия пневмонии. При этом американские граждане оказались по сути брошены своими властями на произвол судьбы.

Как отмечает WP, первым делом Вашингтон эвакуировал сотрудников своих диппредставительств. Обычные же граждане столкнулись с настоящим хаосом в китайских аэропортах и по несколько суток ждали своего рейса в терминале.

«Мы были как беженцы. Это было так неприятно, в основном из-за отсутствия информации», — рассказала изданию одна из жительниц Нью-Джерси, которая навещала семью в Ухани.

Резюмируя, Washington Post назвал эвакуацию американских граждан из Китая «ночным кошмаром». В то же время эвакуация россиян проходила четко и слажено. Российские дипломаты организовали сбор туристов, предоставили им автобусы, которые отвезли людей в аэропорт. Оттуда граждан РФ вывозили на военных самолетах, которые предварительно были продезинфицированы и снабжены всем необходимым медицинским оборудованием на случай, если кому-нибудь на борту станет плохо, сообщает «Царьград».

Как ранее сообщил вернувшийся из Китая россиянин Денис Гунгер, российские власти помогали вывезти граждан других государств. Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время проводится масштабная работа по нераспространению опасной заразы.