Водитель тягача погиб при столкновении с самолетом в аэропорту Бангкока

Бангкок, 7 февраля. Водитель аэродромного тягача погиб при буксировке пассажирского самолета в международном аэропорту Бангкока «Донмыанг». Об этом сообщило таиландское издание The Nation.

Инцидент произошел 7 февраля около 08.00 по местному времени (04.00 по Москве). Самолет авиакомпании Nok Air прилетел в Бангкок из таиландского Накхонситхаммарата. Когда тягач буксировал самолет к месту выгрузки, сцепка между ними разорвалась. Автомобиль остановился, однако самолет продолжил катиться и столкнулся с тягачом.

Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Позднее он скончался в больнице. Также пострадал еще один сотрудник наземной службы аэропорта.

Авиаперевозчик заменил поврежденное воздушное судно. Рейс вылетел из аэропорта с часовой задержкой.