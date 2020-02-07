Бузова призналась, что никогда не училась петь

Москва, 7 февраля. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что никогда не училась пению и танцам. Об этом она сообщила во время личной беседы с модельером Жан-Полем Готье.

Бузова уточнила, что не училась вокальному мастерству, когда модельер заявил, что никогда не брал уроки рисования для создания своих эскизов.

«Я никогда не училась пению и танцам. У меня были другие занятия в юности, но сейчас я этому учусь во время своих гастрольных туров по стране», — сказала певица.

Она объяснила, что учится во время своих концертов «пению, танцам, концертной деятельности». Как пишет «СтарХит», при этом телеведущая призналась, что «важно обучаться чему-то всю жизнь».

Напомним, несколько дней назад в Ростове-на-Дону корпоратив, на котором выступала популярная певица Ольга Бузова, прошел с позором. Зрители закрытого концерта раскритиковали знаменитость за отвратительное поведение и плохое выступление.

Мероприятие для своих сотрудников устроила местная сеть супермаркетов. Праздник состоялся 1 февраля, а приглашенной звездой стала Ольга Бузова. Ее выступление должно было стать кульминацией мероприятия, однако работники его не оценили.

По данным журналистов, организаторы корпоратива потребовали, чтобы все сотрудники были обеспечены цветами. Букеты они должны были обязательно вручить звезде. Кроме того, сама Бузова должна была явиться на свой концерт на дорогостоящем автомобиле Maybach.

Сами зрители отметили крайне плохое выступление звездной певицы. По их словам, пела она под фонограмму и не попадала в ритм собственной музыке. Вместе с тем, сама Ольга Бузова после концерта заявила, что выступлением она осталась довольна.