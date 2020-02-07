Помолодевшая после удаления имплантов Кудрявцева впечатлила фанатов

Москва, 7 февраля. Известная телеведущая Лера Кудрявцева предстала перед поклонниками в новом стильном образе и вызвала многочисленные комплименты в свой адрес. Фанаты заявили, что после операции по удалению грудных имплантов звезда стала выглядеть на 10 лет моложе.

На странице Кудрявцевой в Instagram появилась фотография, на которой телеведущая запечатлена в ярких синих брюках и блузе с принтом.

«Учитесь жить для себя», — написала она.

Образ Кудрявцевой впечатлил поклонников, которые в многочисленных комментариях подчеркнули, как шикарно и эффектно выглядит телеведущая.

«Стала словно на 10 лет моложе», — отметила одна из подписчиц.

Напомним, Кудрявцевой пришлось в экстренном порядке перенести хирургическое вмешательство по удалению грудных имплантов. Звезда рассказала, что установила их 15 лет назад в Санкт-Петербурге. Операция, по ее словам, была непростой.

После Кудрявцева опубликовала в соцсети фотографию разорвавшегося грудного импланта. Телеведущая объяснила, что шокирующим снимком хотела призвать девушек серьезно подумать перед операцией по увеличению груди.

По ее словам, супруг вполне доволен конечным результатом и тем, как сейчас выглядит ее бюст.