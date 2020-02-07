Звезда «Ширли-мырли» попал в больницу

Москва, 7 февраля. Актер Валерий Гаркалин, звезда фильма «Ширли-мырли», попал в больницу в Москве. Причиной стало воспаление легких.

По данным Starhit, самочувствие 65-летнего Гаркалина ухудшилось еще накануне, начались проблемы с дыханием. Родные вызвали скорую. Врачи после осмотра рекомендовали ехать в стационар. Оказалось, что у мужчины пневмония.

Отметим, что в 2008 году у Гаркалина дважды случился инфаркт. Спустя несколько лет он вспоминал об этом периоде даже со смехом.

«Я то в инфарктах, то в комах. Меня трудно застать дома», — делился он в одном из интервью.

В 2009 году Гаркалин потерял свою супругу, она скончалась от рака. К счастью, у него есть дочь Ника и внук Тимофей.