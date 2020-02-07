Москва, 7 февраля. Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич удивила поклонников невероятно длинными ногами.

Актриса опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию с отдыха, на которой она качается на качелях. Звезда призналась, что сама была шокирована, что при росте 160 сантиметров ее ноги «вон какие здоровые».

Одна из поклонниц поинтересовалась у 33-летней знаменитости, какой у нее размер ноги, отметил «Пятый канал».

«48», — ответила подписчица с ником lukaninaee.

«С половиной», — шутя добавила Хилькевич.

Забавный диалог вызвал смех у фолловеров, и они продолжили подшучивать на тему длинных ног артистки.

«48,5 при росте 160 — это прям ласты не надо, плавать удобно», — katikizilok.

«Ракурс не очень. Ноги как у Умы Турман смотрятся — 50-го размера», — добавил timkadude.

«Как сказала одна блогер: «Это 11 айфон делает из моих ног ласты», — пошутила shumsky_family.

«И рука одна больше другой. Все нормально, все пропорционально», — добавила m.arin4ik.

«Ага, и кулак мощный с лицо», — написала lesikby.

Поклонники также восхитились внешностью знаменитой актрисы. По мнению интернет-пользователей, звезда прекрасно выглядит.