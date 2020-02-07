Житель Барнаула продает уникальный «Запорожец» за миллион рублей

Барнаул, 7 февраля. Житель Барнаула продает уникальный «Запорожец» 1987 года выпуска за 1 миллион рублей. Объявление владелец машины опубликовал на Auto.ru.

По словам автора объявления, автомобиль успел проехать 17 тысяч километров. Оранжевый «Запорожец» оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 42 лошадиных силы. Также раритетная машина имеет задний привод.

Владелец отметил, что на «Запорожце» установлено редкое ножное переключение передач (вакуумный выжим сцепления), поэтому автомобилем могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Кроме того, машину оснастили бесконтактным зажиганием. Интерьер ЗАЗ-968МР отделан красной искусственной кожей.

Автор объявления утверждает, что автомобиль никогда не эксплуатировался зимой и хранился в гараже. Также машина сохранила все родные детали, включая покрышки. Хозяин готов отправить «Запорожец» в любой регион транспортной компанией.

Портал Auto.ru организовал голосование, чтобы узнать, готовы ли посетители сайта отдать миллион рублей за такую машину. 80% ответили, что владелец переоценил автомобиль.

«Видимо, продавцу с утра на голову упал кирпич, и вот последствия», — написали в комментариях.

«С ума что ли все сошли, консервные банки за такие деньги выставлять???» — возмутился посетитель сайта.

«За что там лимон хотят?!» — прокомментировал пользователь Сети.

Однако некоторые увидевшие объявление посчитали, что житель Барнаула предлагает достойный вариант.

«Миллион маловато за такой авто», — написал один из пользователей.