Сменившая имидж молодая жена Петросяна напомнила подписчикам Степаненко

Москва, 7 февраля. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сменила имидж и стала, по мнению подписчиков, похожей на бывшую супругу артиста Елену Степаненко.

Не секрет, что 30-летняя возлюбленная Петросяна тщательно ухаживает за собой и является частой гостьей салонов красоты. В один из последних походов к парикмахеру девушка решила сменить цвет волос.

Блондинкой Брухунова не стала, однако оттенок волос теперь светлее. Девушка призналась, что вообще любит «маникюры-педикюры и покраски».

Однако интернет-пользователи заявили, что избранница Петросяна после смены имиджа напомнила им предыдущую супругу юмориста, пишет URA.RU. В целом, преображение девушки им понравилось.

«Шик, блеск!» — отреагировала verag813.

«Смотрю на ваше фото, Татьяна, и думаю — как же все-таки Евгению Ваганычу повезло, что вы появились в его жизни», — написала tati_sm26.

Как напоминает «Газета.ru», Петросян развелся со Степаненко в 2018 году. Известный артист и его помощница Брухунова, несмотря на большую разницу в возрасте, узаконили отношения в начале декабря.

Интернет-пользователи недавно обратили внимание на заметно округлившийся живот новой жены юмориста. Они предположили, что девушка ждет ребенка и тщательно скрывает свое положение объемной одеждой.