Асмус прогулялась по пляжу на Мальдивах в сексуальном купальнике

Москва, 7 февраля. Известная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях снимок в купальнике. Пост появился в Instagram артистки. На снимке Асмус бежит по пляжу на Мальдивах. Она изображена в красном сексуальном купальнике на берегу моря. На фотографии видно, что ее волосы развиваются на ветру, взгляд направлен в сторону.

«Спасаю себя от банальной подписи к фото», — написала Асмус в комментарии к посту.

При этом поклонники актрисы начали писать ей комментарии.

«Затмила бы Памелу Андерсон!» — завили они. «Спасительница Малибу!» — добавили другие.

Ранее Асмус решила подвести итоги 2019 года. Звезда с опозданием опубликовала в Instagram традиционный для многих пользователей соцсети пост, в котором поделилась, что ушедший год был для нее непростым. Она не сообщила о личных достижениях, семейной жизни и успехе в кино, а рассказала фолловерам о наболевшем. Асмус написала, что за год потеряла сразу троих близких людей, а также задалась вопросом о том, почему не все в обществе соблюдают порядочность и не стремятся придерживаться простого известного правила — «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

Прошедший год стал для Кристины Асмус запоминающимся. Известная большинству зрителей по роли скромного интерна Варвары Черноус актриса снялась в нашумевшей и провокационной картине режиссера Клима Шипенко «Текст». Она призналась, что сначала переживала по поводу откровенных сцен, но с уважением отнеслась к желанию Шипенко достоверно показать реальность и согласилась. После выхода фильма в прокат актриса подверглась критике и столкнулась с угрозами расправы от неизвестных злопыхателей.