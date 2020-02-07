Сябитова ответила священнику Смирнову, обвинившему «Давай поженимся!» в низкой рождаемости

Москва, 7 декабря. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова ответила протоиерею Дмитрию Смирнову, который обвинил создателей шоу в низкой рождаемости в России.

Ранее священник потребовал закрыть программы «Дом-2» и «Давай поженимся!», поскольку, по его мнению, эти передачи сказываются на демографической ситуации в стране, напомнил Ura.ru.

Высказывание Смирнова вызвало у Сябитовой недоумение. Она возразила священнику, отметив, что у героев шоу родились более 300 детей.

«У наших героев более 300 рожденных детей в браках. Кроме того, наша передача — это все-таки не брачное агентство телевизионного формата, а программа о проблеме одиночества, у нас задача так не стоит, — сказала телесваха в интервью «Ридусу». — Мы людям объясняем, почему они одиноки, говорим об их проблемах. А то, что они потом женятся и рождаются дети, — это происходит само собой, мы не к этому идем».

Сябитова напомнила, что программа идет на федеральном канале с 2008 года. По ее мнению, 12 лет вещания — «это чего-нибудь да стоит». Сваха добавила, что если бы «Давай поженимся!» была низкого формата, то она бы не вызвала любовь у зрителей.