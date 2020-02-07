Российское рыболовное судно затонуло у берегов Эстонии

Таллин, 7 февраля. Российский траулер затонул в Балтийском море у берегов Эстонии в ночь на 7 февраля. Всех членов экипажа удалось спасти, сообщила радиовещательная компания ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

Сигнал бедствия поступил с российского судна в 0.40 по московскому времени. В этот момент траулер находился в 15 морских милях к северу от полуострова Юминда. У судна отказало рулевое управление, а две секции корабля наполнились водой. Кроме того, на траулере отключилось электричество, и судно ушло в дрейф, пишет «Газета.ру».

Центр морской охраны Эстонии совместно с Финляндией организовал спасательную операцию. Находившимся недалеко от российского траулера судам сообщили, что корабль терпит бедствие.

Первым до дрейфующего корабля удалось добраться танкеру под либерийским флагом. К тому времени команда рыболовного судна, состоящая из семи человек, уже находилась на спасательном плоту. Российских моряков подняли на борт танкера.

Пострадали два члена экипажа, их доставили вертолетом в больницу в Хельсинки. Остальных моряков полицейский вертолет Эстонии доставил в таллинскую больницу для медосмотра, пишет «АиФ». Отмечается, что все моряки — граждане РФ.

Ранее сообщалось о траулере, который потерпел бедствие в Охотском море. На судне начался пожар, после чего экипаж был эвакуирован.