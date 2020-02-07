Самая популярная порноактриса хочет стать «сумасшедшей собачницей»

Москва, 7 февраля. Самая популярная порноактриса 2019 года Райли Рид призналась, что страдает от одиночества. Фильмы для взрослых сломали ей жизнь: родственники не хотят иметь с ней ничего общего, а создать собственную семью не получается.

По словам Райли, карьера в порно принесла ей одни несчастья. Особенно тяжело ей пришлось в личных отношениях: молодые люди не воспринимали ее всерьез, а один из бойфрендов, с которым она провстречалась два года, после расставания заявил, что иногда ему было даже неприятно с ней целоваться, сообщает телеканал 360.

Плохо обстоят дела и в отношениях с семьей. Мать и отец Рид не хотят с ней общаться, а братья и сестры просто пользуются деньгами, но при этом не хотят, чтобы кто-то заметил их в компании с Райли. Актриса добавила, что очень скучает по родителям и ей от этого «очень хреново» и «очень больно».

Свое будущее она хочет связать с животными, потому что от людей она уже не ждет ничего хорошего.

«Я хочу потратить свою старость и свои сбережения на приют для собак. Буду такой сумасшедшей собачницей, у которой будет сотня псов и они будут любить меня, и я их, потому что к черту людей», — рассказала она в видео на своем YouTube-канале.

Райли добавила, что съемки в порно очень усложняют жизнь — начиная от венерических заболеваний и заканчивая осуждением общества.