Москва, 7 февраля. Большинство россиян, планирующие летом 2020 года отдохнуть в Крыму, предпочитают добираться туда на поезде. Об этом говорят аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Специалисты поинтересовались, сколько россиян собираются в этом году ехать в Крым на поезде, а не лететь на самолете. Как пишет RT, 67% опрошенных хотят добираться до полуострова на поезде. Лишь 16% предпочли перелет на самолете. Остальные признались, что им все равно, каким способом добираться.

Россияне рассказали, почему предпочитают добираться до Крыма поездом. 96% выбравших железнодорожное сообщение уточнили, что хотят ехать в Крым поездом из-за дешевизны билетов. 4% туристов заявили, что ни при каких условиях не пересядут на поезд, отправляясь в Крым.

Движение пассажирских поездов в Крым по новому мосту, соединяющему Керчь и Тамань, было открыто 23 декабря 2019 года. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Максимальная пропускная способность уникального сооружения составит 65 пар пассажирских поездов в сутки. Как пишет «Газета.ру», российский лидер сообщил, что движение грузовых составов по Крымскому мосту планируется запустить с 1 июля 2020 года.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

При этом Украина продолжает считать Крым своей территорией. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.