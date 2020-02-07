Турция перебросила несколько десятков танков и бронемашин в Идлиб

Москва, 7 февраля. Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб несколько десятков танков и бронемашин.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, сообщила, что одной из причин переброски дополнительной техники стали последние успехи армии Сирии. Например, освобождение сирийскими войсками Серакиба от боевиков. При этом несколько постов Турции оказались на занятой сирийскими военными территории, сообщил источник.

По его словам, обстановка в Идлибе сильно напряжена: турецкие подразделения получили приказ не допустить продвижения сирийской армии в глубь провинции. Он добавил, что ситуация может выйти из-под контроля, если ситуация не будет стабилизирована в ближайшие дни.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал ходе урегулирования ситуации в Идлибе между РФ и Турцией. По его словам, стороны находятся в контакте друг с другом.