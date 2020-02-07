Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

Москва, 7 февраля. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов «медленно себя убивает» пристрастием к алкоголю, считает музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.

По его мнению, слава оказывает на психику звезд огромное воздействие. Пагубные привычки артистов, например, злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, штрафами не остановить, добавил продюсер.

«Ну как можно остановить Рыжего (Григорьева-Апполонова. — Прим. ФАН) штрафами? Он тоже себя медленно убивает. Мне больно видеть, что происходит», — передают его слова «Аргументы и Факты».

Матвиенко подчеркнул, что оправдывать такой образ жизни недавним разводом музыканта глупо, ведь он и раньше так себя вел. В целом, продюсер уверен, что популярность опустошает артистов.

«Такие большие звезды, как Мик Джаггер или Оззи Осборн, научились справляться и без алкоголя и других «стимуляторов». А вот молодежь, включая Рыжего, пока не может это осознать», — заключил он.

Примечательно, что после весьма нелестных слов продюсера в адрес Григорьева-Апполонова музыкант опубликовал у себя в Instagram пост, в котором поздравил Матвиенко с юбилеем. 6 февраля композитор отмечал 60-летие.

«Матвей — юбилей! Даешь «Тополиный пух — 2»!» — написал он.

Комментарий под записью оставила известная телеведущая Екатерина Стриженова, которая подчеркнула, что «Иванушкам» повезло с продюсером.

«А ему с нами!» — ответил ей Григорьев-Апполонов.

Напомним, что супруга музыканта Марина Банкова ушла к 27-летнему форварду подмосковных «Химок» Андрею Зубкову. Пара в течение длительного времени скрывала кризис в отношениях. Солист «Иванушек» и его жена прожили в браке более 15 лет, за это время у них родились двое детей.

Музыкальный продюсер Леся Сазыкина утверждает, что Григорьев-Аполлонов смог перебороть пагубную зависимость от алкоголя. По ее словам, певец одумался после «явления богородицы».