Ремесло: боты Навального сеют в соцсетях панику «эпидемией коронавируса»

Блогер Алексей Навальный при помощи «фабрики ботов» распространяет фейки об эпидемии коронавируса, якобы распространившейся в России, сообщил telegram-канал «Лесонавал». Также член Общественной палаты РФ Илья Ремесло рассказал в Facebook об «украинских» ботах, которые вбрасывают ложную информацию о заболевших в Тюмени, куда на карантин эвакуировали находившихся в Ухани россиян.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, подавляющая часть из них зарегистрирована в Китае. В РФ болезнь коснулась лишь двух человек, да и то оба — туристы из КНР. Однако российские медики оперативно отреагировали на ситуацию в Китае и приняли превентивные меры для недопущения распространения вируса в РФ, эвакуировав в Тюмень туристов из РФ и проживавших там россиян. Активность Москвы по транспортировке граждан стала предлогом для организации информационных вбросов и провокаций в социальных сетях, а также в СМИ. На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

По словам юриста, активные спекуляции на «эпидемии» новой болезни начались после того, как появилась точная информация о городе, в котором будут проведены карантинные мероприятия. Некоторые структуры использовали вспышку заболевания в КНР и новости о транспортировке россиян для того, чтобы посеять панику в российском обществе. Для этого эксплуатировались крупные украинские СМИ, а также российские группы «Вконтакте» и Telegram-каналы. Некие лица, представляющиеся друзьями пострадавших, вкидывали ложные сведения, что в России нет лекарств от короновируса и необходимо срочно уезжать из страны. Анализ соцсетей и аккаунтов распространителей показал причастность «украинских ботов», которые раньше по такой же схеме тиражировали фейки о погибших при пожаре в «Зимней Вишне».

Однако Илья Ремесло отметил, что часть вбросов была растиражирована «украинскими ботами» с опорой на ресурсы, поддерживающие блогера Алексея Навального. Общественник провел расследование, в ходе которого было озвучено предположение, что основатель ФБК (признан иноагентом) мог использовать собственную «ботоферму» для информационных посевов.

Связь фабрики комментаторов с Навальным Ремесло установил через паблик команды блогера в Тюмени. Сообществом был опубликован пост о том, что врачи областной больницы якобы отпустили домой нескольких человек с «температурой под 40». Отмечалось также, что именно в это отделение доставили студентку из КНР, заболевшую коронавирусом.

Вбросы о массовых вспышках заболевания в Тюмени появились в региональных телеграм-чатах команды блогера. Некто Олег Игнатьев публиковал однотипные сообщения о трех его знакомых, «легших с температурой под 40». В анкете Игнатьева местом проживания был указан Львов, Украина.

Боты, по информации Ремесло, также действовали и во «ВКонтакте». Как отмечает общественник, в разделе «о себе» у всех также было указано, что проживают они на территории Украины.

Telegram-канал «Лесонавал» тоже предположил, что «украинские» боты были использованы Алексеем Навальным. Целью блогера было посеять панику среди россиян и дискредитировать руководство страны. Администрация канала подчеркнула, что целью инфоатаки был выбран регион РФ, который принял на карантин живших в Китае россиян.

Напомним, что Алексея Навального уже уличали в использовании ботов-комментаторов для ведения подрывной работы в Сети в ходе летней избирательной кампании в Мосгордуму. «Ферма» располагалась в квартире в московском Марьино. Полиции удалось обнаружить «фабрику», а провокаторов задержать. Также об использовании ботов Навальным сообщал политтехнолог Станислав Белковский.