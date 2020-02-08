Боевики разграбили и почти уничтожили знаменитый музей Маарет-ан-Нумана

Дамаск, 8 февраля. Известный на весь мир сирийский музей мозаики, расположенный в городе Маарет ан-Нуман, практически уничтожен руками террористов, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Незаконные вооруженные группировки разграбили древности, хранившиеся в музее веками, и вывезли их контрабандой из Сирии — часть древнейших памятников также подверглись уничтожению.

Гази Аллу, глава департамента древностей Сирии, отметил, что крупнейший музей в стране, широко известный редчайшими мозаичными картинами, был поврежден в результате многочисленных террористических атак.

По словам Аллу, часть мозаик находятся в хорошем состоянии — их спасли мешками с песком, однако некоторые картины были частично разрушены.

«Здания находится в плачевном состоянии, некоторые его части рухнули, в том числе восточное крыльцо и северное крыльцо, оно было частично разрушено», — заявил чиновник, отметив что эти части нуждаются в немедленной обработке.

Глава департамента древностей также добавил, что во время оккупации провинции Идлиб джихадисты превратили прославленный музей города Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб в военные казармы и баррикады.

Во время прочесывания недавно освобожденного города подразделения сирийской правительственной армии обнаружили укрепленный штаб, созданный запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра»1 прямо под археологическим музеем, его площадь заняла около 1000 квадратных метров.

По словам военного источника, этот штаб оборудован туннельными и вентиляционными сетями, он простирается сразу на двух уровнях глубоко под землей, на первом уровне обитали лидеры террористической организации.

Известно, что штаб использовался террористами для проживания, часть территории была выделена под тюрьмы и центрам для пыток похищенных гражданских лиц, выступающих против их присутствия в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.