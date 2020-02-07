Осташко призвал не миндальничать с Facebook и Twitter, нарушающими законы РФ

Суд назначил дату рассмотрения административного дела против Facebook и Twitter, которые не предоставили информацию о нахождении базы данных российских пользователей. Этим западным компаниям проще заплатить штраф, а поэтому в российское законодательство необходимо ввести поправки о возможности блокировать работу иностранных интернет-сервисов на территории России сразу после привлечения к административной ответственности, считает главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

Как сообщила пресс-служба Таганского суда Москвы, факты нарушения российских законов сервисами Twitter и Facebook будут рассмотрены 13 февраля. Известно, что слушания по Twitter должны состояться в 14.30 по московскому времени, слушания по Facebook — в 15.30. Компаниям грозит штраф в размере до 6 млн рублей в том случае, если их вина будет доказана.

По словам Руслана Осташко, западные интернет-сервисы, ведя свою деятельность на территории России, обязаны соблюдать требования законодательства страны.

«К закону Яровой (законы антитеррористической направленности, автор — депутат Ириная Яровая. — Прим. ФАН) можно по-разному относиться, но он направлен на то, чтобы российское государство, в частности, силовые структуры, имели возможность получать доступ к информации, которая хранится на западных серверах. Это необходимо в случае каких-либо угроз, а также для борьбы с терроризмом и раскрытия преступлений, — сказал Осташко в интервью Федеральному агентству новостей. — Отсутствие возможности получать такую информацию дает возможность злоумышленникам использовать эти ресурсы без рисков того, что они будут разоблачены. Естественно, это не нормальная ситуация».

В связи с этим политолог предлагает усилить борьбу с иностранными сервисами, в частности, полностью заблокировать их работу в России.

«Мы имеем яркий пример очень эффективной борьбы с Telegram. Также есть примеры борьбы с сервисом, который вообще заблокирован на территории Российской Федерации за нарушение подобных законов, — LinkedIn. При этом с Facebook, Twitter и остальными сервисами мы как-то миндальничаем. Это связано с тем, что сервисы очень большие, и огромное количество россиян ими пользуется. Эти сервисы уверены, что никакого запрета и блокировки не будет, а эти мелкие штрафы, которые прописаны согласно нашему законодательству, для этих мегакорпораций — деньги «ни о чем». Им проще заплатить штраф, чем выполнить предписание. Я думаю, что после штрафа должна быть прописана возможность блокировки этих ресурсов по примеру Китая. Большая часть их прибыли генерируется в России, поэтому я думаю, что они прислушаются», — пояснил собеседник ФАН.

Ранее главный редактор издания «Журналистская правда» Сергей Ушаков назвал западные социальные сети, в том числе Facebook, Twitter, видеохостинг YouTube агентами влияния США, открыто действующими в нашей стране.

Напомним, в декабре прошлого года Роскомнадзор направил в Facebook и Twitter официальный запрос с требованием предоставить отчет о локализации базы данных российских пользователей. Ответа российское ведомство не получило. В дальнейшем в отношении иностранных компаний было заведено административное производство. Как сообщили в РКН, при подписании административного протокола присутствовал только представитель Twitter.

Согласно закону о персональных данных, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. В случае, если данные требования не выполняются, то на основании решения суда Роскомнадзором нарушители будут вноситься в специальный реестр и блокироваться. Закон действует как на российские, так и на иностранные компании.